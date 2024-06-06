Как россияне планируют провести летний отдых

В последних числах мая и начале июня редакция выяснила планы подписчиков на летний отдых. В каждом из семи опросов в телеграм-канале «Крыша ТурДома» приняли участие от 2200 до 3500 пользователей. Оказалось, что идеальный отдых для многих – «лежать на пляже, купаться, объедаться и выпивать», но мешает этому нехватка денег.

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Первый опрос серии мы задали 29 мая, когда до лета оставались считаные дни. К тому моменту большинство из почти 3 тыс. проголосовавших уже определились с планами. Так как канал объединяет активно путешествующих людей, в том числе тех, кто работает в туризме, география не ограничивается Россией. Самый распространенный вариант ответа – «Буду отдыхать за границей» (25%).

По России собираются отправиться 17%, еще 10% планируют сочетать оба варианта. А вот убежденные «дачники» оказались в меньшинстве – их всего 7%, хотя социологи показывают обратное.

Интересную пищу для размышлений дал второй опрос, состоявшийся 30 мая. Идеальный летний отдых респонденты чаще всего представляют так: «Лежать на пляже, купаться, объедаться и выпивать».

Его выбрали 25% подписчиков, откликнувшихся на призыв редакции поделиться планами. Сторонников почти такого же варианта, но без алкоголя и переедания, оказалось чуть меньше – 20%, познавательный отдых интересен 16%, а убежденных сторонников ЗОЖ – походов, сплавов и т. п. – вообще 3%.

«Зато честно!» – прокомментировал результаты один из наших читателей.



Рискнем предположить, что на самом деле не все так плохо. Просто отдыхать наши соотечественники ездят не так часто, как хотелось бы, и поэтому многие в отпуске позволяют себе расслабиться. Отсюда и популярность формата «все включено» и повышенное внимание некоторых туристов к тому, какой именно алкоголь включен в карты баров: местный или импортный, каких видов и брендов и т. п.

Следующий вопрос – «Вы купили тур или бронировали самостоятельно?» – мы задали, ожидая бурную дискуссию в комментариях между сторонниками организованных туров и самотуризма. Но, как оказалось, время «холиваров» на эту тему прошло. Во всяком случае, на «Крыше ТурДома» подписчики ответили очень спокойно и аргументированно.

«Все зависит от целей: по городам погулять, архитектуру посмотреть – самостоятельно, в Турцию на море – лучше тур взять», – написала, например, Liudmila B.



Мнения в итоге разделились поровну: 31% выбрали готовые турпакеты на лето и столько же поедут самостоятельно.

Зато бурную реакцию вызвал вопрос, какой бюджет туристы заложили на летний отдых. Причина не в интимности темы. Многие сочли такую формулировку некорректной и просили уточнить: на одного или на семью, и если второе, то на сколько человек? Однако в итоге сами пришли к выводу, что все переменные учесть сложно – в семье может быть и один ребенок, и четверо. Кто-то едет на неделю, кто-то на две…

«Нормальный опрос. Мы считаем всегда не на человека, а на всех. Имеем возможность, например, потратить 350 тыс. на поездку, сначала хотели втроем поехать на эту сумму, потом муж передумал, но бюджет от этого не изменился, хотя поедем теперь вдвоем с дочкой», – ответила Татьяна.



Больше всего (37%) участников опроса в итоге выбрали вариант «до 500 тыс.».

«На семью из 4 человек вполне реально», – прокомментировал один из участников дискуссии.



При этом судьба отпуска зависит не только от денег.

«На 3 человек, 2 взрослых и 1 ребенок, для себя установила лимит в 230 тыс. К сожалению, даже Турцию сложно найти за эти деньги, из моего города отменили полеты, поэтому остаемся дома», – привела пример наша читательница Ася.



Туристы, которые еще не определились с летним отдыхом, получили возможность высказаться в шестом вопросе из нашей серии. Чаще всего мешает нехватка денег – этот пункт выбрали 32% из 2366 проголосовавших. Но много и тех, кто летом работает и не имеет времени на отдых – 18%. Судя по комментариям, эти люди предпочитают идти в отпуск осенью или в другое время года.

«Люблю на отдых гонять осень-весна. Летом хорошо и дома», – написала Милена, собрав 31 лайк на свой комментарий.



Другие варианты вроде опасений из неопределенности, состояния здоровья, наличия домашних животных набрали 15%. А меньше всего, как оказалось, тех, кого не пускает начальство – таких всего 1%.

Заключительный вопрос – «Расскажите, откуда вы?» – мы задали, чтобы уточнить географическое распределение подписчиков «Крыши ТурДома», так как это могло повлиять на результаты голосования. Наша гипотеза подтвердилась. Ровно треть аудитории (33%), согласившейся участвовать в этом мини-исследовании, находится в Москве и Московской области. Столичный регион, очевидно, имеет наилучшую транспортную связь как с другими регионами, так и странами. А также отличается высокой платежеспособностью. Это отчасти объясняет высокую долю тех, кто планирует на лето отдых за границей.

На втором месте по охвату (11%) – Санкт-Петербург, Север и Северо-Запад страны. В центральной России, Поволжье, на Урале и в Сибири находится по 8–9% читателей. На юге России – чуть меньше – 6%, а на Дальнем Востоке – всего 4%. За границей проживают 3%.

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