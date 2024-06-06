На курортах Ставрополья построят премиальные отели

Премиальные отели и гостиницы площадью 400 тыс. кв. м построят до 2032 года на территории Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Соответствующее соглашение подписали правительство Ставрополья и компания-инвестор ООО "Самсон" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Компания специализируется на строительстве отелей высокого уровня в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа и планирует принять участие в развитии санаторно-курортной отрасли на Кавказских Минеральных Водах. Инвестор намерен реализовать в регионе Кавминвод проект по строительству отелей, санаториев, объектов для оздоровления, инфраструктуры для делового туризма. До 2032 года планируется построить 400 тыс. кв. м номерного фонда", - говорится в сообщении.



Увеличение номерного фонда продиктовано растущим спросом на внутренний туризм.

"Мы реализуем проекты по строительству высококлассных, премиальных отелей на курортах. Кавказские Минеральные Воды долго оставались недооцененным курортом. Но сейчас туристы активно едут на КМВ. Планируем реализовывать на территории Кавминвод концепцию четырех- и пятизвездочных отелей с обязательным уклоном в медицину", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ООО "Самсон" Татьяны Фоменко.



Площадь сформированных на Кавказских Минеральных Водах новых курортных зон составляет 860 га.

"Курорты Кавказских Минеральных Вод - это уникальная всероссийская здравница. И мы хотим, чтобы как можно больше людей имели возможность отдохнуть и поправить здоровье на Ставрополье. Поэтому комплексно работаем над расширением региона потенциала в сфере гостеприимства", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.