В Пекине представят туристические маршруты в российских заповедниках

Туристические программы в российских заповедниках на национальных парках представят в проекте "Слово о русском сердце", который откроется в Пекине 12 июня, в День России. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Заповедное посольство".

"Потенциал российских заповедных территорий не исчерпывается вкладом в сохранение природного наследия, они оберегают и культурное наследие, неразрывно связанное с природой, являются эколого-просветительскими центрами. Мы видим, какой интерес вызывают у зарубежных партнеров российские заповедники и парки, и хотим представить их во всем их разнообразии, их туристический потенциал в том числе и через образовательные игры и интерактивные программы", - заявила президент фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина, чьи слова приводятся в сообщении.



В частности, в рамках деловой программы 15 июня пройдет сессия "Сохраняем природу, объединяем народы. Сотрудничество России и КНР в деле сохранения природного наследия". Российские ученые и эксперты расскажут о совместной работе двух стран в области охраны природы. Фонд "Заповедное посольство" также представит собственную разработку: уникальные интерактивные игры, посвященные жизни тигров и других краснокнижных животных. "Заповедные игротеки" с использованием этих материалов - уникальный инструмент экопросвещения, который сотрудники фонда с успехом применяют в российских школах и на мероприятиях. Также ученые представят опыт сотрудничества России и Китая по восстановлению амурского тигра.

"Заповедники в настоящее время колоссального прессинга человека на природу - это единственно существующие пространства, где природа живет в собственном балансе. Несмотря на то, что их площади малы, грамотно организованная система заповедных территорий в тех местах, которые являются ключевыми для комплекса видов, и корректно спланированная система экологических коридоров между ними могут сформировать своего рода экологическую сеть, которая решит вопрос фрагментированности местообитаний животных и позволит существовать человеку и природе в гармонии. Такого уровня вопросы возможно решить только на международном уровне, так как природа не знает границ", - заявила старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Анна Ячменникова.



Проект "Слово о русском сердце" приурочен к празднованию Дня России и 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР и станет одним из самых масштабных проектов, который расскажет Китаю о России. Фестиваль пройдет в Пекине с 12 по 15 июня 2024 года. Организаторами культурно-просветительского проекта являются Российский культурный центр в Пекине и Центр креативных индустрий "Новый город" при поддержке посольства РФ в КНР.