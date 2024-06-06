В Башкирии оборудовали и открыли 141 официальный пляж

Купальный сезон открылся еще 1 июня, но оборудованные по всем правилам, а значит, безопасные пляжи в Башкирии заработали еще не все. По данным на 6 июня, в республике уже эксплуатируют 141 официальный пляж. Еще 10 легальных мест для купания - на подходе. Об этом сообщил начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.

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Всего в региональный МЧС поступило 155 заявлений-деклараций об организации пляжей на водных объектах, все они прошли проверку, а четыре вернули на доработку из-за различных несоответствий.

Напомним, что среди требований к официальным пляжам - очищенное от опасных предметов дно, наличие дежурных спасателей, средств спасения, буйков, информстенда, безопасного без обрыва спуска в водоем и т.д. По словам Марата Латыпова, купание только в таких подготовленных водоемах безопасно. Тогда как большинство несчастных случаев происходит в местах, не оборудованных для купания.

Так, в прошлом году в реках и озерах на территории республики утонули 58 человек. Большинство находились в состоянии алкогольного опьянения.

"В этом году еще до открытия купального сезона на водоемах погибли 21 человек, в том числе трое детей. После 1 июня погибших пока нет", - сказал Марат Латыпов.



Между тем в Башкирии 264 пляжей, которые не оборудованы, но любимы населением и стали местами массового купания. Планируется, что на них будут работать мобильные спасательные посты. Как уточнила зампредседателя Госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова, пилотный проект запустят в этом году в пяти муниципалитетах, а в следующем году - еще в шести. Стоимость оборудования одного спаспоста - 500 тысяч рублей.