Эксперты рассказали о перспективах развития автотуризма в России

Министерство экономического развития России представило пилотный проект по созданию автомобильных туристических маршрутов, который охватит 18 регионов нашей страны. Эксперты оценили перспективы развития этого направления туристической отрасли.

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Аналитик начали фиксировать рост интереса к автодорожным путешествиям после отмены в нашей стране коронавирусных ограничений. В прошлом году россияне совершили 26 миллионов турпоездок на автомобилях. Министерство экономического развития России прогнозирует, что к 2030 году число автопутешественников достигнет 50 миллионов.

Для дальнейшего развития автотуризма необходимо в течение ближайших трех лет привести все дороги по новым автомаршрутам в нормативное состояние, обеспечить устойчивую связь и Интернет. Также нужно уделить внимание развитию навигации, содержанию площадок для отдыха, санитарных зон.

— Если у нас во всех регионах России будут хорошие дороги, а по пути следования из одного города в другой достаточное количество мест размещения и точек общественного питания, а особенно уборных, то автотуризм будет развиваться активнее, — отметила менеджер туристической компании Ольга Классен.

Она также добавила, что стоит уделять больше внимания рекламе автобусных туров, чтобы путешественники выбирали их чаще, передает газета «Петербургский дневник».



Многодетным семьям предложили предоставить бесплатный проезд по федеральным платным трассам. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина, передает 360.ru.

Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что летом текущего года количество иностранных туристов вырастет в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года