В Челябинской области собираются развивать горнолыжный курорт

Правительство Челябинской области договорилось с руководством проектной компании "Аджигардак" о развитии сети горнолыжных трасс и инфраструктуры курорта "Аджигардак" для повышения уровня его туристической привлекательности.

Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Челябинской области и ООО "Проектная компания "Аджигардак". Документ направлен на развитие в Челябинской области всесезонного курорта "Аджигардак", - сказано в сообщении.



По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера,

"Аджигардак" - давно известный горнолыжный курорт. "Но, к сожалению, долгое время это место не развивалось должным образом. <...> Знаю, что планы достаточно серьезные - сделать "Аджигардак" одним из лучших курортов в стране. Со стороны правительства региона будет оказана серьезная поддержка", - цитирует Текслера пресс-служба.



Пресс-служба отмечает, что, по словам генерального директора проектной компании "Аджигардак" Евгения Гуревича, первая стадия проекта уже финансово подтверждена и обоснована.

По данным властей, "Аджигардак" - один из старейших горнолыжных курортов в России, его история насчитывает более 40 лет. Гора Аджигардак - историческое место, где зарождался и развивался горнолыжный спорт уральского региона. На сегодняшний день в составе курорта действуют 14 горнолыжных трасс, 7 подъемников, гостиничная инфраструктура.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.