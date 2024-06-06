Туроператор рассказал о популярности Севера у китайцев

Китайцы смогут прилететь в Россию без визы: туроператоры Югры и представители КНР планируют подписать соглашение о взаимном групповом безвизовом посещении туристических групп. Чем Север готов удивить гостей из Поднебесной, «ФедералПресс» прокомментировал эксперт по туризму Елена Мелещенкова:

Сейчас Югра становится все более популярным туристическим направлением не только для россиян, но и для иностранцев. Во-первых, это наши природные красоты, богатые разнообразные ландшафты, реки, озера и тайга. Во-вторых, всех привлекает культурное наследие. В регионе очень развит гастрономический, промышленный и экологический туризм. Если говорить про иностранных туристов, то мы сейчас пытаемся наладить сотрудничество с Китаем. Для них мы разработали интересные программы с презентациями. А иностранцев как раз привлекает этнография и посещение настоящего стойбища, где они погружаются в атмосферу северных людей. Желающие могут поучаствовать в национальных праздниках, попробовать традиционные блюда. Им это очень интересно – узнать быт народов ханты и манси, окунуться в эту первобытность и стать частью Севера. Мы ждем иностранных туристов и знаем, чем их удивить