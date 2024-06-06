Где для туристов самая выгодная аренда жилья в Калининграде, мнение эксперта

Дороже всего посуточная аренда квартир для путешественников летом 2024 года обойдётся в Центральном районе Калининграда. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости» в четверг, 6 июня.

«Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Центральном районе в начале июня составляет 2 800 рублей, в Ленинградском — 2 500 рублей, в Московском — 2 425 рублей. Самая дорогая квартира для посуточной аренды в центре расположена в Ленинградском районе на улице Маршала Баграмяна, а самая доступная находится в Московском районе на улице Генерала Толстикова», — рассказали эксперты.



В Московском районе количество доступных для посуточной аренды квартир за год выросло на 48%. В Ленинградском объём предложения увеличился на 44%. В Центральном районе количество доступных для посуточной аренды квартир стало больше на 35%.

Калининград вошёл в топ-5 российских городов по количеству бронирований жилья для туристов на лето.