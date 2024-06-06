Названы регионы России с максимальным ростом турпотока за год

Эксперты проанализировали рынок отельных бронирований и выяснили, популярность каких направлений больше всего выросла по сравнению с прошлым годом. Так, интерес россиян к Красноярску за год увеличился на 75%.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также с 2023 года выросла популярность Петрозаводска (Карелия) — на 50% и Петропавловска-Камчатского — на 33%.

Турпоток вырос и в других городах: Кисловодск (доля бронирований увеличилась на 25%), Хабаровск (+22%), Тверь (+20%), Анапа (+17%), Мурманск (+17%), Сочи (+16%), Краснодар (+15%).

Из зарубежных направлений в четыре раза выросла доля бронирований в Будапешт (Венгрия) и вдвое — в Пекин и Токио.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что внутренний туристический поток в России в 2024 году может превысить 90 млн поездок.