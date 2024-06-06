Как и где можно интересно отдохнуть в Югре

В Югре развивается внутренний туризм. Для взрослого населения туроператоры разработали туры на теплоходах и эксклюзивные туры на стойбища. Для несовершеннолетних появилась возможность бесплатно посмотреть северные места. Как можно интересно отдохнуть в Югре – в материале «ФедералПресс».

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«В Югре развивается гастрономический, экологический, этнографический и промышленный туризм. По всем этим видам у нас есть программы, которые размещены на окружном портале. В северную столицу приезжают даже югорчане. Они берут двухчасовую экскурсию или посещают наши промышленные предприятия», – рассказала заместитель гендиректора ООО «ЮграМегаТур» Елена Мелещенкова.



Также в регионе действуют социальные сертификаты. Департамент промышленности для учащихся пятых-девятых классов проводят путешествие по округу.

Второй год подряд большой поток туристов в Югру обеспечивает теплоход «Северная сказка».

«В течение навигации три или два раза в месяц к нам заходят теплоходы, в зависимости от маршрута. Тем более в этом году у них новый маршрут до Новосибирска, и наши города задействованы. Это Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск», – отметила Елена Мелещенкова.



У туристов на постоянной основе пользуется популярностью этностойбища. Каждый год появляются новые локации. В 2024 году открылись новые стойбища в Сургутском районе. На них каждый год привозят блогеров для обзоров.

«Также сейчас совместно с турбизнесом будем принимать участие в федеральной программе «Больше чем путешествия» и для них разрабатываем свои авторские туры. Многие просятся также съездить горы Березовского района», – рассказала туроператор.

Изюминкой региона в 2024 году стал турполет в Сургуте на самолете с женской пилотажной группой, где пилоты – это женщины.



Напомним, что в 2023 году в Ханты-Мансийске состоялся ежегодный туристский форум «Увидеть Югру – влюбиться в Россию». На выставке свои турпродукты представили около сотни югорских предпринимателей. Двухдневный форум посвятили обсуждению тенденций туризма и актуальных проблем индустрии.