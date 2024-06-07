Турпоток из Саудовской Аравии в РФ вырос в 15 раз

Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию в первом квартале 2024 года вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Отдельный приоритет - это запуск безвизового обмена с Саудовской Аравией. У нас количество поездок из Саудовской Аравии (в 2023 году - прим. ТАСС) составило более 23 тыс. человек, рост 60%. В первом квартале 2024 года у нас в 15 раз больше чем за первый квартал 2023 года", - сказал Вахруков.



Он отметил, что министерство также работает над улучшением международной транспортной взаимосвязи с ключевыми рынками.

Вахруков сказал, что в 2023 году количество зарубежных направлений с прямым авиасообщением увеличилось на четверть.

"Мы сейчас с 40 зарубежными странами имеем такое прямое сообщение", - подчеркнул он.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс.