Пять причин сходить на гастрофест в Ставрополе

Фестиваль проходит на территории Татарского городища — крупнейшего археологического памятника Предкавказья — уже второй раз. Организаторы самого вкусного праздника лета уверяют, что событие будет наполнено аппетитными ароматами и интересными активностями. Рассказываем (и показываем), зачем идти на «Зов предков».

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Насладиться блюдами национальных кухонь

Фестиваль «Зов предков» объединит в себе гастрономические традиции народов, проживающих в многонациональном Ставрополе. Гости смогут насладиться блюдами русской и грузинской, армянской и дагестанской, греческой и осетинской кухонь. Профессиональные повара на глазах отдыхающих приготовят манты, борщ, плов, окрошку и кавказский шашлык, а также сувлаки, хинкали и многое другое.

Главное событие фестиваля — дегустация эксклюзивных блюд от ресторанов краевой столицы. Угощения приготовят специально для «Зова предков».

Научиться танцевать сиртаки и владеть шашкой

В течение дня гостей праздника ждет развлекательная программа. На Татарском городище ставропольцев и туристов научат танцевать греческий сиртаки, который любят и знают во всем мире, закружат в большом кругу русских народных песен и плясок и под ритмы барабанов позовут присоединиться к армянскому шалахо.

Многонациональное Ставрополье славится и богатой казачьей историей, так что местные казаки будут ждать на мастер-классе по владению шашкой. Настоящую аутентичную атмосферу поддержат выступления артистов ансамбля «Казачий пикет». Сразу после них своими лучшими музыкальными номерами зрителей порадуют ребята из этно-фолк группы, которая занимается изучением, освоением и популяризацией русской песенной традиции «Лествица».

Погрузиться в быт далеких предков

Гости фестиваля смогут посетить необычный мастер-класс. Участников научат измельчению зерна способом, которому уже три тысячи лет. Инструмент, с помощью которого предки ставропольцев изготавливали муку, прилагается. Где хранится его оригинал, а также любопытные истории об этом древнем процессе, расскажут сотрудники краеведческого музея-заповедника Ставрополя.

Почувствовать себя древним поваром

Не зерном единым. Открытых мастер-классов обещают немало. Например, каждый турист сможет почувствовать себя древним поваром. Увлекающиеся кулинарией и просто все желающие смогут не только попробовать блюда, которые ели их предки, но также научиться их готовить, слушая истории от гидов Ставропольского края.

Любите есть плов и хинкали? Вы также можете научиться готовить их самостоятельно прямо на фестивале. Помимо этого на празднике развернут национальные подворья, фотозоны, оформленные в тематике фестиваля, а еще дадут мастер-класс по историческому фехтованию.

Провести время с семьей и выиграть приз

Организаторы обещают, что на фестивале будет весело всем: и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками. Можете смело приходить на фестиваль всей семьей. Маленьких гостей ждут детские площадки, озорные ведущие и яркие эмоции. А еще мастер-класс по шаромоделированию и аквагрим-площадки.

Для гостей постарше устроят уютные фуд-зоны на свежем воздухе, на лоне живописной природы. Кстати, на память с фестиваля можно будет увезти приз. Подарки планируют вручать как участникам мастер-классов, так и случайным счастливчикам.