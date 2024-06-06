Всё больше свердловчан путешествует по Приморскому краю

Число свердловчан, путешествующих в Приморский край, выросло более, чем на треть год к году (+37%). Об этом свидетельствуют данные цифровой экосистемы МТС. Среди городов-миллионников, расположенных за пределами Дальневосточного федерального округа, Екатеринбург по темпам прироста туризма во Владивосток, занимает второе место после Кемерово. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе оператора связи.

Ещё больше полюбить этот край поможет уральцам гастрономический цифровой путеводитель по Владивостоку от МТС Travel. Гид от МТС Travel рассказывает о ключевых продуктах и блюдах, составляющих основу дальневосточной кухни. Из гастрономического гида туристы узнают, где стоит попробовать сырой гребешок, скоблянку из кукумарии или трепанга, севиче из трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника. В создании онлайн-гида приняли участие эксперты ресторанной отрасли, фудблогеры и гастроэнтузиасты.

В путеводителе собраны около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, показывающих дальневосточную кухню с разных сторон — рестораны с морепродуктами из аквариума и азиатской кухней, заведения, специализирующиеся на блюдах из мяса и дарах тайги. Также в гиде представлены рестораны с панорамным видом на море, уютные кофейни и места для атмосферных завтраков, пит-стопы для автопутешественников, гастрономические пространства и фудкорты, колоритные кафе с экзотической едой «не для всех» и подборки заведений, специализирующихся на напитках.



Специально для поклонников гастрономического туризма в онлайн-гиде собраны тематические фестивали и праздники, которые пройдут во Владивостоке до конца 2024 года – фестиваль гребешка «На гребне», фестиваль краба «Держи краба», культурно-гастрономический фестиваль «Приморские муссоны» и другие мероприятия, посвященные дальневосточной кухне.

«Из-за удалённости от центра России Владивосток с целью туризма в большинстве своём посещают жители регионов Дальневосточного и соседнего Сибирского федерального округа. Именно сибирские города составили пятерку лидеров по росту турпотока в этот город. Екатеринбург стал единственным исключением в этом ТОП-5. Кроме прямого воздушного и железнодорожного сообщения Екатеринбург и Владивосток связывает и то, что наши города туристы чаще посещают самостоятельно, а не в рамках организованных туров. Именно для таких туристов МТС Travel создала цифровой гастрономический путеводитель. Ведь самый короткий путь к сердцу туриста, также, как и к сердцу мужчины, лежит через его желудок», – считает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.



Путешественники, прибывающие во Владивосток, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель от МТС. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут и те уральцы, которые ещё планируют свою поездку на Дальний Восток или готовы путешествовать только виртуально.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что у любителей горнолыжного спорта из Свердловской области устойчивым спросом пользуются горнолыжные комплексы Сочи.