Туристам разрешили заходить в нацпарк у Байкала

Дождь подарил людям возможность прогуляться по всем 25 официальным маршрутам, – отметили в пресс-службе парка.

В учреждении добавили, что маршруты были на некоторое время закрыты для туристов по причине лесных пожаров, бушевавших в регионе.

На сегодняшний день классы пожарной опасности на всех территориях нацпарка соответствуют показателю 1. Самый популярный маршрут «Север острова Ольхон» был закрыт с 8 мая, а с середины мая был введен запрет на посещение всех маршрутов на Ольхоне.

Напомним, что до острова Ольхон, который находится в Приангарье, можно добраться несколькими способами.