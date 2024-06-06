Вскоре построят отель рядом с крупнейшим в РФ буддийским монастырем

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group планирует построить в Кызыле - столице Тувы - трехзвездочный отель рядом с новым буддийским монастырем. Соглашение о строительстве между оператором и правительством республики было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Сегодня подписано инвестиционное соглашение между правительством Республики Тыва и гостиничной компанией Cosmos Hotel Group о реализации инвестиционного проекта по строительству в Кызыле гостиничного комплекса уровня 3 звезды. <...> Этот комплекс привязан к новому буддийскому монастырю "Тубтен Шедруб Линг", самому крупному в России, который построен под руководством Фонда Кужугета Шойгу. Монастырь привлекает большое внимание как ценителей буддийской архитектуры, так и паломников со всего мира. "Тубтен Шедруб Линг" стал сильной точкой притяжения туристов", - сообщил Ховалыг



По соглашению, приступить к реализации проекта инвестор планирует в 2024 году. "Инвестор намерен <...> создать рабочие места, занятые местным населением в объеме не менее 60% от общего числа созданных рабочих мест, необходимых для реализации проекта", - говорится в тексте соглашения.

Cosmos Hotel Group - российский гостиничный оператор. Входит в АФК "Система", созданную Владимиром Евтушенковым. В портфель компании входят 37 отелей, в том числе премиум-класса и курортные комплексы в 22 городах России. В марте 2023 год компания приобрела 10 отелей у международной Wenaas Hotel Russia, работавшей под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garde в Екатеринбурге, Москве, Мурманске и Санкт-Петербурге. Сейчас все они функционируют под маркой Cosmos.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.