В нацпарке на Байкале открыли все туристические маршруты

Туристические маршруты в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области, закрытые в начале мая из-за угрозы возникновения пожаров, открыли. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

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"Маршруты открыты все. Долгожданное событие для Прибайкальского национального парка. Дождь подарил туристам возможность прогуляться по всем 25 официальным маршрутам. По данным на утро 6 июня 2024 года, классы пожарной опасности на всех территориях парка соответствовали показателю 1. Это обстоятельство позволило официально открыть в том числе самый популярный маршрут парка - "Север острова Ольхон", - говорится в сообщении.



Прибайкальский национальный парк расположен на территории 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. Особый противопожарный режим и предусмотренные им ограничения были введены на территории парка с 4 мая 2024 года.