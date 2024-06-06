Официально разрешенный для купания пляж появится во Владивостоке

Прибрежную акваторию бухты Ахлёстышева на Русском острове обследовали водолазы. Дно почистили, и в этом году эта зона отдыха впервые может оказаться официально пригодной для купания, сообщает ИА DEITA.RU. Более того, это будет единственным пляжем Владивостокского городского округа, где разрешён полноценный морской отдых.

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Такой вот парадокс: во Владивостоке достаточно пляжей, которые разрешены для «отдыха у воды». Здесь можно загорать, плавать на лодках и прочих приспособлениях и предаваться прочему досугу, а вот купаться категорически не рекомендуется – вода из года в год не проходит проверку Роспотребнадзора.

Чистая и качественная вода без кишечной палочки, стрептококков, колиморфных бактерий и прочих нежелательных микроорганизмов – только в акваториях островов Попова и Рейнеке и некоторых бухтах острова Русский. Но на островах Попова и Рейнеке в принципе нет официальных пляжей, а на Русском они есть, но одобрения контролирующих органов в прошлом сезоне эти пляжи не получили. В частности, не был достигнут такой критерий безопасности, как чистое дно: в море не должно быть металлического и иного мусора, о который могут травмироваться купальщики. В прошлом году зоне морского отдыха в бухте Ахлёстышева получить разрешение на отдых в воде из-за плохого дна не удалось. Одно время на пляже стояли таблички «Купаться запрещено».

Теперь дно бухты Ахлёстышева, наконец, обследовали и очистили. 3-4 июня водолазы провели работы на площади около 18,5 тыс. квадратных метров, со дня подняли ржавую арматуру, осколки стекла, доски, автомобильные покрышки и прочий хлам. Документ об освидетельствовании направят в МЧС, с большой долей вероятности разрешение для отдыха на воде будет получено, отметили в Дирекции общественных пространств Владивостока.

«Теперь акваторию ждёт исследование воды, при его благоприятном результате здесь официально разрешат купаться. Кроме того, на Ахлёстышева появятся буйки и пляжный инвентарь для безопасности отдыхающих, а на вышках начнут дежурить спасатели», - заявили в Дирекции.



Напоминаем, за купание в местах, где это запрещено, в Приморском крае ввели региональные штрафы – от одной до двух тысяч рублей. Однако норма пока труднореализуема: купаться нельзя в зоне действия предупреждающих об этом табличек и информационных щитов. Ставят их не везде даже на официальных пляжах со спасательной инфраструктурой, а в местах дикого отдыха, которые не задекларированы и поэтому никем не обследуются, вероятность наткнуться на официальный запрет ниже, чем напороться в воде на ржавую консервную банку, например.