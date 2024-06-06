Официально разрешенный для купания пляж появится во Владивостоке

Официально разрешённый для купания пляж наконец-то появится во Владивостоке
Прибрежную акваторию бухты Ахлёстышева на Русском острове обследовали водолазы. Дно почистили, и в этом году эта зона отдыха впервые может оказаться официально пригодной для купания, сообщает ИА DEITA.RU. Более того, это будет единственным пляжем Владивостокского городского округа, где разрешён полноценный морской отдых.
Такой вот парадокс: во Владивостоке достаточно пляжей, которые разрешены для «отдыха у воды». Здесь можно загорать, плавать на лодках и прочих приспособлениях и предаваться прочему досугу, а вот купаться категорически не рекомендуется – вода из года в год не проходит проверку Роспотребнадзора.
Чистая и качественная вода без кишечной палочки, стрептококков, колиморфных бактерий и прочих нежелательных микроорганизмов – только в акваториях островов Попова и Рейнеке и некоторых бухтах острова Русский. Но на островах Попова и Рейнеке в принципе нет официальных пляжей, а на Русском они есть, но одобрения контролирующих органов в прошлом сезоне эти пляжи не получили. В частности, не был достигнут такой критерий безопасности, как чистое дно: в море не должно быть металлического и иного мусора, о который могут травмироваться купальщики. В прошлом году зоне морского отдыха в бухте Ахлёстышева получить разрешение на отдых в воде из-за плохого дна не удалось. Одно время на пляже стояли таблички «Купаться запрещено».
Теперь дно бухты Ахлёстышева, наконец, обследовали и очистили. 3-4 июня водолазы провели работы на площади около 18,5 тыс. квадратных метров, со дня подняли ржавую арматуру, осколки стекла, доски, автомобильные покрышки и прочий хлам. Документ об освидетельствовании направят в МЧС, с большой долей вероятности разрешение для отдыха на воде будет получено, отметили в Дирекции общественных пространств Владивостока.
«Теперь акваторию ждёт исследование воды, при его благоприятном результате здесь официально разрешат купаться. Кроме того, на Ахлёстышева появятся буйки и пляжный инвентарь для безопасности отдыхающих, а на вышках начнут дежурить спасатели», - заявили в Дирекции.
Напоминаем, за купание в местах, где это запрещено, в Приморском крае ввели региональные штрафы – от одной до двух тысяч рублей. Однако норма пока труднореализуема: купаться нельзя в зоне действия предупреждающих об этом табличек и информационных щитов. Ставят их не везде даже на официальных пляжах со спасательной инфраструктурой, а в местах дикого отдыха, которые не задекларированы и поэтому никем не обследуются, вероятность наткнуться на официальный запрет ниже, чем напороться в воде на ржавую консервную банку, например.