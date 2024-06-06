Опубликован рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений в России

Владивосток и Калининград возглавили список самых популярных внутренних направлений лета 2024 года. По данным сервиса «Авиасейлс», бронирования билетов в эти города выросли на 75 % и 25 % соответственно по сравнению с 2023 годом.

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«В среднем туристы собираются провести во Владивостоке десять дней», – говорится в сообщении.



Средняя продолжительность поездки во Владивосток составляет 10 дней. В июне перелет туда-обратно из Москвы обойдется от 25 тысяч рублей на человека. В Калининград же туристы обычно едут на неделю. Стоимость перелета в оба конца начинается от 9,9 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли Красноярск, Иркутск и Махачкала. По сравнению с прошлым годом спрос на билеты в эти города вырос на 14 %, 12 % и 8 % соответственно. Цены на июньские рейсы начинаются от 18,7 тысячи рублей, 18 тысяч рублей и 12,8 тысячи рублей соответственно.

Помимо Владивостока и Калининграда, в топ отельных бронирований по сервису OneTwoTrip также вошли Санкт-Петербург, Москва и Сочи. На Северную столицу приходится 18,1 % заказов, на Москву – 15,1 %, а на Сочи – 10,9 %.

Сервис МТС Travel сообщает, что сильнее всего по стране выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке – более чем в два раза.

Лидером по количеству бронирований жилья на лето остается Санкт-Петербург. На него приходится более 10 % от всех заказов. В столице же зафиксировано 8 % бронирований. Традиционно высоким спросом пользуются также прибрежные курортные города и поселки Краснодарского края: Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик. Суммарно число заказов там превышает 10 % от всех по России, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что власти Турции пообещали оперативно решить проблемы с оплатой у российских туристов. Неудобства наблюдались последние дни.