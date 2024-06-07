В Новосибирске очередной раз перенесли срок сдачи гостиницы «Турист»

Гостиница «Турист» в центральной части левобережья является самым затяжным долгостроем в истории Новосибирска. Напомним, что многоэтажный отель начали возводить еще в 1968 году, но в 85-ом стройку заморозили из-за проблем с финансированием.

Любопытно, что в начале 90-х гостиницу предполагали завершить с привлечением арестантов, отбывающих наказание в колониях. Для этого площадку даже обнесли колючей проволокой и установили по периметру вышки. Но спецконтингент на стройку так и не вышел. Каркас легендарного долгостроя три с лишним десятилетия уродовал главную площадь Маркса. Его даже собирались разобрать, но в июне 2018 нашелся инвестор, представивший концепцию по реконструкции здания.

Изначально предполагалось увеличить высотность будущего отеля. Для этого нагрузку на каркас сократили на треть, демонтировав облицовочные стеновые панели. Вместо них установили современный фасад из стекла. В реконструированной гостинице запланировали оборудовать порядка 300 номеров, а в пристройке разместить фитнес-клубы, медицинские центры, рестораны и магазины, а также три конгресс-зала.

Работы на площадке на первых порах шли достаточно активно. Постепенно высотка преобразилась, в частности остекление. Но первоначальные планы по ее сдаче не реализовались. Гостиницу не смогли достроить ни к концу 2022-го, ни к 2023-го года. Позже в городские власти обозначили дедлайн июнем 2024-го. Но и в этот срок застройщик не уложился. В результате 4 июня УАСИ мэрии Новосибирска пролонгировала разрешение на возведение объекта до 31 декабря 2025 года.

Для справки, строительством объекта с 2019-го занимается ООО «Турсиб-Б». Компания была создана 8 лет назад, она имеет несколько учредителей, а уставной капитал юрлица составляет 34 260 000 рублей.

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