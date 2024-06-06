Бурятия активней начнет развивать туристическую инфраструктуру

Министерство туризма Бурятии подписало с китайским холдингом «China Hong Kong International Travel Co., Ltd.» комплексное соглашение о создании в регионе туристической инфраструктуры, в которую входит постройка новых отелей и причалов для яхт.

В частности, для создания туристической инфраструктуры возле села Выдрино Кабанского района уже выделено 32 гектара земли на месте бывшей тюрьмы. Соглашение предусматривает установку прямых авиарейсов Улан-Удэ с китайскими городами. Обе стороны будут совместно принимать участие в различных выставках и продвижении новой туристической зоны.

Глава Бурятии в апреле 2024 года отправился в Пекин, чтобы лично представить туристический потенциал региона и найти инвесторов.

Ранее сообщалось, что правительство Брянской области продолжит субсидировать экскурсии для школьников и расширило срок подачи туроператорами заявки на получение компенсации.

В Ярославской области с начала года объектами культурного наследия признали 90 памятников архитектуры.