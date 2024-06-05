В России подорожали авиабилеты и санатории

С началом лета в России традиционно растут цены на товары и услуги для отпускников. Так, путевки в дома отдыха и пансионаты за неделю стали дороже на 4,5 процента, а авиабилеты экономкласса — на 1,3 процента. Подросли и цены на популярную для шашлыка баранину — на 0,6 процента, а также на сахар-песок, который рачительные хозяйки уже начали закупать для будущих варений, — плюс 0,5 процента.

© freepik.com

Две звезды или пять

В сегменте «Услуги» самый большой рост цен за последнюю неделю зафиксирован на путевки в дома отдыха, пансионаты — плюс 4,5 процента. Санатории прибавили в цене 3,2 процента, проживание в двухзвездочных гостиницах стало дороже на 0,8, а четырех-пятизвездочных — на 0,7 процента.

Дополнительно раскошелиться придется и на перелет к месту отдыха и обратно — стоимость авиабилета экономкласса за неделю выросла на 1,3 процента. Одновременно с этим подорожали и поездки в городском транспорте: в среднем по стране на 2,5 процента в автобусах и на 0,6 — в троллейбусах.

Другие востребованные летом услуги тоже стали дороже. Например, мойка легкового автомобиля — на 0,3 процента, а модельная стрижка, как мужская, так и женская, — на 0,1 процента.

Во всем виноват бензин

На подорожание многих услуг — тех же перелетов и переездов — во многом влияет рост цен на бензин. По данным Росстата, за неделю он вырос в цене на 0,3 процента, а дизельное топливо — на 0,2 процента.

Среди других непродовольственных товаров подорожали медикаменты, например мазь левомеколь добавила в цене 0,6 процента, а корвалол, эргоферон и поливитамины, которые тоже не мешает захватить в путешествие, — на 0,5 процента.

Дороже стали и некоторые товары первой необходимости. Так, зубные щетки выросли в цене на 0,3 процента, туалетная бумага — на 0,2, а хозяйственное мыло — на 0,1 процента. Зато подешевели стиральные порошки и детские подгузники.

Шашлыки и варенья

Тем, кто не собирается в путешествие, а, например, планирует заняться ремонтом или строительством, сэкономить тоже не дадут. За неделю в России доски обрезные подорожали на один процент, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 0,7 процента.

Дополнительные расходы предстоят и хозяйкам. Сахар-песок, который совсем скоро понадобится для варений и компотов, стал дороже на 0,5 процента.

Баранина за неделю стала дороже на 0,6 процента, а говядина и мясо кур — на 0,2 процента. И даже сосиски теперь обойдутся на 0,1 процента дороже.

Пока еще растет в цене картофель, до урожая которого не так скоро, — плюс 6,9 процента, а также морковь, лук и свекла — плюс 2,6-2,7 процента. Зато сэкономить можно на летних салатах. Рекордсмены по падению в цене — помидоры (минус семь процентов) и огурцы (минус шесть процентов).

Курс на падение сохраняют куриные яйца, которые несколько месяцев назад рекордно дорожали. За первую неделю лета они стали дешевле на 1,6 процента.

В ожидании бархатного сезона

Незначительное изменение цен типично для лета — у школьников начались каникулы, люди едут на юг отдохнуть, прокомментировал индекс цен зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. «Повышается спрос на туристические услуги и бензин при сохраняющемся объеме предложения, соответственно подрастают цены», — объяснил депутат.

Так происходит из года в год, отметил он: «Тем же, кто хочет сэкономить на морском отдыхе, советую выбирать бархатный сезон на курортах Краснодарского края, когда спрос несколько упадет».