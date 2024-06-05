Идея направить на туризм списанные долги не прошла проверку эксперта

Президент России в послании Федеральному собранию поручил списать долги регионов по бюджетным кредитам и направить деньги на новые инвестиционные инфраструктурные проекты. Минфин возражать не стал, только уточнил: лучше всего для этих целей подходит туристско-рекреационный сектор.

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«Туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги. И это то, что нужно как раз для развития региона… То же самое по новым инфраструктурным бюджетным кредитам. Тоже считаем, что главное, чтобы они вкладывались туда, где развивалась бы экономика и создавались новые ресурсы для развития региона», – сказал на совещании у президента глава ведомства Антон Силуанов, добавив, что и частный бизнес должен присоединиться к реализации проектов. Вложиться, например, в придорожную инфраструктуру, кафе, модульные гостиницы, дорожные сервисы.



Казалось бы, у субъектов федерации появляется отличный шанс избавиться от груза долгов и выплат по процентам и за счет списания улучшить качество туристской инфраструктуры. И действительно, можно рассчитывать, что рекреационный сектор получит серьезную финансовую прибавку.

Однако с инициативой все не так гладко, как может показаться, выяснил руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. Он заглянул «под капот» идеи властей и подсчитал, что все регионы (по большей части дотационные) смогут выделить на туризм 25 млрд руб. «Это, конечно, неплохо, но для сравнения хочу напомнить что, например, по открытой отчетности РСБУ основные средства на балансе ООО “Манжерок”, – то есть то, что Сбер инвестировал в этот курорт (очевидно, большую часть на инфраструктуру), – на конец 2023 года составили чуть больше 90 млрд руб.», – привел пример Еремян. А, допустим, строительство курорта «Новая Анапа» в декабре прошлого года оценили в 500 млрд руб.

Также эксперт обратил внимание на то, что объем налогов, которые платят отели и санатории (без учета взносов в социальные фонды и поступлений от курортного сбора) почти в 2 раза больше – около 42 млрд в год. Возможно, лучше было бы эти деньги направить на развитие туризма.

И наконец, еще один важный момент. Чтобы инвестировать миллиарды в туристские проекты, регионам нужно их еще заработать – в виде налогов, а затем «выдернуть» из доходной части бюджета.

Впрочем, и 25 млрд руб. не помешают, главное, чтобы региональные власти распорядились с нежданным богатством с умом.

В конце мая мы писали, что Владимир Путин предложил направить на нацпроект «Туризм и гостеприимство» не меньше половины доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 403 млрд руб.