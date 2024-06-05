В Анапе придумали способ обмана туристов «сюрприз-боксами»

В Анапе мошенники придумали новый способ обмана туристов с помощью «сюрприз-боксов». Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты Юг».

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По данным источника, злоумышленники предлагают гостям российского курорта купить коробку по цене от одной до трех тысяч рублей. Отдыхающих уверяют, что содержимое бокса соответствует его стоимости.

На самом деле призы в коробках не соответствуют уплаченной сумме, при этом вернуть деньги не получается — к туристам сразу подбегают люди, которые убеждают их не провоцировать конфликт.

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