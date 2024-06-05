Таксист в аэропорту пнул 60-летнего туриста, который не захотел ехать

Крайне неприятным получилось возвращение в Москву для одного из местных жителей. 5 июня 60-летний пассажир по расписанию и без происшествий прилетел ночным рейсом во Внуково, но стоило ему только выйти из терминала, как к нему подоспели местные таксисты.

© tourdom.ru

Как утверждает источник, сразу несколько человек поспешили предложить ему свои услуги. Один из них действовал слишком настойчиво и агрессивно, пытаясь убедить поехать с ним, но тот отказался. Не умея работать с возражениями, водитель начал оскорблять москвича.

Словесной перепалкой дело не ограничилось. Завершилось всё тем, что турист получил несколько ударов в пах и живот от агрессивного таксиста. Как вел себя и что говорил в промежуток времени между первыми оскорблениями и избиением возрастной пассажир, не уточняется. После случившегося мужчина обратился с заявлением в полицию.

Ранее TourDom.ru писал, что обнаглевшие таксисты в Дубае ломят цены на поездки в аэропорт.