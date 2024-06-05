Вейкбординг и скайбординг появятся на озерах Кургана

Курганцы презентовали москвичам на ВДНХ проект на озерах для состоятельных туристов. За названием проекта «Энергия тысяч озер», как оказалось скрываются изощренные спортивные развлечения. URA.RU разбиралось, смогут ли курганцы ими овладеть.

Вейкбординг — это водный вид спорта, который становится все более популярным среди тех, кто ищет адреналиновые ощущения. Вейкбординг требует наличия катера или специальной кабельной системы, которая тянет спортсмена по воде, позволяя выполнять различные трюки и прыжки. Это активность доступна как для начинающих, так и для продвинутых райдеров, и может быть адаптирована под различные уровни навыков.

Скайбординг — это более экстремальная и менее распространенная активность, которая комбинирует элементы парашютного спорта и глиссирования (скольжения) в воздухе. Пилот скайборда управляет своим полетом при помощи рулей, что требует серьезной подготовки и навыков. Этот вид спорта предназначен для опытных практиков и требует соответствующего обучения и оборудования.

Виндсерфинг — это вид парусного спорта, который сочетает в себе элементы серфинга и парусного спорта. Спортсмен управляет парусной доской с помощью мачты и паруса, используя ветер как движущую силу. Виндсерфинг популярен как среди профессионалов, так и среди любителей, и может практиковаться на различных водных поверхностях от спокойных озер до открытого моря с волнами.

Для организации таких видов активностей на курганских озерах потребуется создание соответствующей инфраструктуры, включая оборудование для вейкбординга и виндсерфинга, а также обеспечение безопасности участников. Если проект реализуется, это может стать отличным способом привлечения туристов и развития регионального туризма.

URA.RU писало, что в регионе планируют реализовать туристический проект «Энергия тысяч озер». В рамках него планируют построить глэмпинг для состоятельных туристов. Он запланирован на озере Ачикуль в Белозерском округе.