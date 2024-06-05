В Калужской области построят круглогодичный глэмпинг-резорт отель к 2027 году

Круглогодичный глемпинг-резорт отель, в который войдут 170 номеров, лаундж-парк с зонами отдыха, рестораном и SPA-комплексом, с общим объемом инвестиций около 369 млн рублей создадут в Ферзиковском районе Калужской области к 2027 году. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"В Ферзиковском районе появится круглогодичный глэмпинг-резорт отель. Подписали с инвестором соглашение о начале строительства крупного объекта - "Глемпинг-резорт отеля "The most". Его инфраструктура - это 170 номеров, лаундж-парк с зонами отдыха, рестораном и SPA-комплексом", - написал он. Объем инвестиций составит около 369 млн рублей, будет создано 150 рабочих мест. Открыть туристический объект планируют в 2027 году. По словам главы региона, первые 57 номеров будут готовы в 2024 году. "Комплекс расположится на берегу Оки. Это позволит развивать здесь водные виды спорта", - добавил Шапша.



К 2027 году власти региона планируют реализовать еще один инвестиционный проект в сфере туризма: акватермальный комплекс "Море дома" с общим объемом инвестиций около 2,1 млрд рублей появится в Боровском районе. Объект будет включать акватермальный комплекс с плавательным бассейном, водными горками, рестораном и водным баром, зоной обслуживания посетителей и детской зоной.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.