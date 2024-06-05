Свердловчане создали турмаршруты, которые в 2,5 раза длиннее тропы в Турции

Создатели Большой уральской тропы (БУТ), которая большей частью проходит через Свердловскую область, разработали четыре вида маршрутов для туристов. Длина некоторых треков больше знаменитой турецкой Ликийской тропы в 2,5 раза. На презентации проекта, которая прошла на Международной выставке «Россия» в Москве, побывало URA.RU.

«Прежде всего, мы ориентируемся на транспортную доступность, чтобы инфраструктура, которая возникает на базе проекта (Большая уральская тропа — прим. URA.RU) была доступна широкому кругу лиц. Если сравнивать с мировыми известными тропами, например, Ликийской тропой в Турции, которая имеет протяженность 500 километров, то у нас уже в два с половиной раза больше», — поделился сооснователь проекта Петр Штеркель.



Благодаря авторам БУТ теперь на Среднем Урале есть четыре вида удобных туристических маршрутов: пешеходный (2500 км), водный (2500 км), автомобильный (2000 км) и велосипедный (2500 км в перспективе). Все они проходят через знаковые достопримечательности Уральских гор, а 80% маршрутов находятся вдоль железной дороги. При этом Штеркель отметил, что в будущем БУТ может стать международным проектом.

«Мы проработали и разведали 500 километров трека в Казахстане. Уральские горы с точки зрения горной системы имеют продолжение в Казахстане — это так называемый хребет Мугаджары. В мае мы провели большое исследование этой большой локации, она перспективна для того, чтобы сконструировать пешеходный трек в сторону Казахстана, то есть, чтобы национальная тропа стала международной», — рассказал Штеркель.



Если говорить о вариантах маршрутов, то у водного есть 30 основных видов: длительность может занимать от двух до 20 дней, они могут быть линейными или кольцевыми и иметь три категории сложности. Путешественники смогут пройти десятки рек от перевала Дятлова до Орска (Оренбургская область).

Автомобильный маршрут связывает пять регионов Урала и подходит для семей с детьми. Веломаршрут идет от Златоуста (Челябинская область) до Соликамска (Пермский край) через Екатеринбург, Веселые горы, гору Белую, Верхотурье, Конжак и Шудья-Пендыш. Как говорят создатели БУТ, первая часть отрезка веломаршрута будет разведана в 2024 году.

Отправится в путешествие туристы могут из любого города. Все варианты и параметры маршрутов можно найти на сайте Большой уральской тропы.

Ранее директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков рассказывал, что волонтеры планируют наполнять тропы экскурсионными программами, общедоступными аудиогидами и другими полезными вещами. Также шли переговоры с властями Казахстана по поводу трека, но непонятны организационные моменты с пересечением границы.