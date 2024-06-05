Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 15-миллионный гость

В среду, 5 июня, общая численность посетителей Международной выставки-форума "Россия" пересекла 15-миллионный рубеж. Как рассказали организаторы, очередным юбилейным участником стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на выставку с мужем Антоном и с детьми - восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой.

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Победительницу поздравили на стенде Северной Осетии-Алании и вручили сертификат на семейное путешествие в регион, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет столице - городу Владикавказу.

"Мы приехали из Ялты, из Крыма, посмотреть Москву, - рассказала Наталья Корнеева. - На Выставке мы впервые - хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены".



По ее словам, семья очень рада подарку и с удовольствием посетит Северную Осетию.

В программе поездки - экскурсия по историческому центру Владикавказа и посещение дома-музея им. Евгения Вахтангова, мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов, путешествие в Геналдонское ущелье (оно же - печально знаменитое Кармадонское).

Также семья отправится в Тагаурское и Куртатинское ущелья, архитектурно-этнографический комплекс "Даргавский некрополь", посетит старинную сторожевую башню Курта и Тага, руины древнего города Цмити и Аланский мужской монастырь - самый высокогорный в России, а еще Кадаргаванский каньон и Цейское ущелье, небольшое осетинское селение Нар, Зарамагское водохранилище, дом-музей осетинского национального поэта Коста Хетагурова, термальные источники "Бирагзанг" и многие другие знаковые места Осетии.

Путешествие продлится шесть дней, рассказал первый заместитель полномочного представителя Республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ Тамерлан Дзасохов.

"Я уверен, что эта поездка навсегда останется в ваших сердцах и вы будете ее помнить, а воспоминания будут греть вашу душу. Мы вас очень ждем в нашей республике", - обратился он семье юбилейной посетительницы выставки "Россия".



Напомним, 24 мая выставку посетил 14-миллионный гость - восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на в Москву с родителями, семье вручили сертификат на путешествие в город Тобольск - туристическую и индустриальную столицу Сибири.

Тринадцатимиллионного посетителя на ВДНХ встретили 16 мая. Им стала Татьяна Ясюкович, которая пришла на выставку с дочерью и внуками. Семья отправится в путешествие в Кировскую область.

6 апреля Выставку посетил десятимиллионный гость - Константин Панфилов из Ярославля, госкорпорация "Росатом" пригласила его с женой приехать в Мурманск и побывать на первом в мире судне с ядерной энергетической установкой - атомном ледоколе "Ленин", а также на атомном ледоколе ФГУП "Атомфлот".

Рубеж в семь миллионов гостей выставка преодолела 22 февраля. Семья "юбиляра", Алексея Максимова из города Волжский Волгоградской области, получила приз - путешествие по маршруту "Энергия Ладоги".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.