На Сахалине для туристов планируют построить микрорайон с апарт-отелями

Новая сеть апарт-отелей для отдыхающих появится в Сахалинской области, соответствующее соглашение подпишет региональное правительство с гостиничной сетью "Азимут". Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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"На форуме мы подпишем соглашение с командой [гостиничной сети] "Азимут", и мы делаем большой проект, связанный с апарт-отелями. Мы построим микрорайон, в котором 250 квартир - это первый этап. На базе него мы делаем апарт-отели, <…> которые запускаются уже в середине 2024 года", - рассказал Лимаренко.



Одна из главных точек привлечения туристов - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска. Он включает 35 км трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог. В настоящее время здесь реализуется несколько инвестиционных проектов, в результате которых курорт планируют сделать всесезонным и перевести на интегрированную модель управления.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Тема форума - "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи представителей малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.