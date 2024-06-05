Город с русским характером и европейской архитектурой: что посмотреть в Йошкар-Оле

Столица Марий Эл – Йошкар-Ола – известна, пожалуй, не только в России, но и за ее пределами. А все потому что в черте одного провинциального города собрали частички Венеции, Голландии, Нидерландов и разных уголков страны. В середине нулевых город начали застраивать причудливым образом. Так здесь и появилась своя Европа. Журналист «ФедералПресс» прогулялся по главному променаду столицы республики – набережным вокруг реки Малой Кокшаги – и готов рассказать, что здесь удивит туриста.

© РИА "ФедералПресс"

Экскурс в город-сказку или город-реплику начнем с самой короткой набережной – Амстердам. Ее протяженность – чуть более 200 метров. Хотя многие туристы ошибочно считают, что она пролегает по всему правобережью.

При выходе к Малой Кокшаге с бульвара Гоголя взор падает на названный именем писателя мост, а чуть в стороне – и на фигуру самого классика. Весьма необычное соседство мастера пера и «самого европейского уголка России». За спиной скульптуры, словно пряничные домики, стоят двухэтажные строения.

Стоит сказать, что внешний облик набережной – заслуга одного экстравагантного человека. В начале этого века Леонид Маркелов, глава республики Марий Эл (до 2017 года), захотел создать свою Европу. Как он сам объяснял в интервью, в первую очередь, он это делал, чтобы удержать отток населения, во вторую – для привлечения туристов.

Спустя годы нельзя не сказать и о личном интересе ценителя культуры: предположительно, часть зданий в стиле Старой Европы принадлежит его родственникам. В настоящее время пейзаж за окном у Маркелова едва ли можно назвать сказочным. Он получил 13 лет строгого режима по обвинению в получении взятки в 235 млн рублей.

Что же касается его наследия, оно точно прославило маленький провинциальный город.

Продолжая путь по мостовой, можно увидеть марийский ТЮЗ. Его внешний облик соответствует стилю набережной, однако еще два года назад здание выглядело абсолютно иначе.

Заканчивается «Амстердам» у памятника Александру Пушкину и главному герою одного из его произведений – Евгению Онегину.

Такое соседство удивляет лишь вначале. В целом же на одной набережной расположились и памятник Рембрандту, и принцу Монако, и императрице Елизавете, и семейству Медичи.

Вслед за набережной Амстердама простирается Воскресенская. Из общей тематики тут чуть выбивается Архиерейское подворье святой Елизаветы.

Другое примечательное здание в самом начале набережной – филармония. Ее строительство завершилось в 2021 году. Теперь под одной крышей собрались сразу несколько творческих коллективов республики.

Как дань эпохе рядом с новой филармонией стоит потрепанное временем здание – это дом Абрама Карелина, памятник архитектуры. Его построили в 1840 году. За долгое время в нем много кто жил, но одним из примечательных постояльцев можно назвать основоположника и классика марийской литературы Сергея Чавайна (ему, к слову, в городе посвящен и бульвар). Сейчас дом на реконструкции, а у его стен установлен баннер, который показывает, как выглядела набережная в прежние годы.

От домика Карелина рукой подать до знаменитой йошкиной кошки. Памятник появился в 2013 году (на два года позднее йошкиного кота) и ранее находился в другом месте. Его появление было обусловлено стремлением привлечь посетителей в одноименное кафе. Заведение закрылось, а скульптура переехала поближе к проходным туристическим местам.

Сам же символ города, йошкин кот, по-хозяйски расположился на скамейке у здания марийского университета в паре кварталов от набережной.

Раз речь зашла о символах Йошкар-Олы, то расскажем и о пополнении «котосемьи». 31 мая 2024 года в городе начали устанавливать бронзовые фигурки котят. Всего их семь в разных локациях столицы.

Продолжая променад по набережной, выходим на площадь Республики и Пресвятой Девы Марии. Опять же, необычное название этому месту дал Маркелов вместе с архиепископом Иоанном. Это одно из излюбленных мест отдыха горожан. Попасть сюда можно через ворота Благовещенской башни с уменьшенной копией московских курантов или со стороны набережной.

В самом сердце площади – большой фонтан с памятником Архангелу Гавриилу, словно парящему над водой. Главенствует в архитектурном ансамбле кафедральный Благовещенский собор, одновременно напоминающий Собор Василия Блаженного в Москве и храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

Слева от собора – скульптура Девы Марии с младенцем Иисусом, а чуть подальше – итальянский садик с памятником главе Флорентийской республики эпохи Возрождения Лоренцо Медичи.

Дальше по пути к одной из главных достопримечательностей города встречаются памятник Кириллу и Мефодию и музей истории православия.

Через Воскресенский мост открыт путь к набережной Брюгге и Патриаршей площади. Тут на реку смотрит памятник патриарху Московскому и всея Руси Алексию Второму.

За его спиной – административное здание. Но не простое. Дверь на балконе открывается, и прохожие могут наблюдать за движением скульптурной композиции «12 апостолов». Первым следует Иисус Христос, за ним ученики, замыкает процессию Иуда с 30 сребрениками в руках за предательство своего учителя. Замысел часового механизма основан на истории о входе Иисуса в Иерусалим. При реализации идеи изготовили скульптуры высотой 1,5 метра. Части тела каждой из них подвижны. Только представьте, общий вес композиции составляет 3 тонны.

Кстати, само архитектурное сооружение повторяет замок Шереметева.

Завораживает и другое удивительное строение на площади – театр кукол, который похож на германский замок Нойшванштайн.

Длинное угловое здание на набережной Брюгге приютило в своих стенах президентскую школу-интернат для одаренных детей. А перед ним был установлен памятник императрице Елизавете Петровне.

Следующие несколько зданий занимают министерства, но есть среди них единственный жилой дом. Кроме того, с этой стороны набережной открыт ЗАГС, а как символ любви напротив входа возвышаются Грейс Келли и князь Монако Ренье Третий. Весьма странно, ведь было бы логичнее перенести сюда от театра кукол памятник Петру и Февронии.

Еще одно примечательное строение здесь – Спасская башня, она представляет собой копию одной из башен Московского Кремля.

Есть что посмотреть в Йошкар-Оле и поблизости с набережными. Например, новопостроенный кремль, до изумления похожий на нижегородский.

Или же здание художественной галереи – копии венецианского Дворца дожей.

Здесь, как и на Патриаршей площади, красуются интерактивные музыкальные часы на фасаде.

Напомним, что Йошкар-Ола вошла в топ-3 удивительных мест ПФО по версии «ФедералПресс». А куда еще можно отправиться за новыми и необычными впечатлениями – читайте в нашем отдельном материале.