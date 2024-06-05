Челябинцы смогут чаще летать на Кавказ

«Авиакомпания «Азимут» в период летней навигации увеличивает количество рейсов из аэропорта Челябинск в Минеральные Воды до семи в неделю.

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Заявленное расписание полетов с вылетом из Челябинска», – сообщили в пресс-службе аэропорта. Руководство воздушной гавани уточнило, что в расписании могут быть изменения. С актуальным можно ознакомиться на сайте аэропорта.

В понедельник вылет из столицы Южного Урала запланирован дважды: на 8:30 и на 19:30. Во вторник – 05:30. Среда, четверг, воскресенье, время вылета одно: 07:00. В субботу рейс запланирован на 01:35. Время в пути составит чуть около трех часов.

Ранее для челябинцев появились рейсы до Махачкалы и Нового Уренгоя. Их возобновила авиакомпания Red Wings.

Дополнительные полеты появились и до Казани.