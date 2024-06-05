Ставрополь посетили 487 тысяч туристов за три месяца

Ставрополь посетили 487 тысяч человек за три месяца
В мэрии Ставрополя рассказали о 487 тыс. человек, посетивших региональную столицу в I квартале 2024 года.
Об этом сообщает ИА «Победа26».
Как отметили в городской администрации, в числе гостей около 250 тыс. составили туристы, а остальные — экскурсанты.
В Ставрополе предлагается комплекс услуг по лечению и отдыху для гостей.
Самостоятельно туристы посещают город с помощью аудиогидов.
Ранее вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк заявил, что инфраструктура города готова к приёму туристов.