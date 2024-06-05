Ставрополь посетили 487 тысяч туристов за три месяца

В мэрии Ставрополя рассказали о 487 тыс. человек, посетивших региональную столицу в I квартале 2024 года.

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Об этом сообщает ИА «Победа26».

Как отметили в городской администрации, в числе гостей около 250 тыс. составили туристы, а остальные — экскурсанты.

В Ставрополе предлагается комплекс услуг по лечению и отдыху для гостей.

Самостоятельно туристы посещают город с помощью аудиогидов.

Ранее вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк заявил, что инфраструктура города готова к приёму туристов.