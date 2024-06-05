Курганцы массово скупают на «Почте России» билеты до курортов

Курганцы чаще всего предпочитают покупать билеты на поезд в почтовых отделениях в направлении юга России. Об этом специально для URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УПФС.

«Для поездки железнодорожным сообщением чаще всего курганцы покупают билеты в отделениях Почты России в южном направлении, в частности, Сочи», — сообщили корреспонденту в пресс-службе оператора почтовой связи.



По данным компании, менее активно курганцы покупают билеты на поезд до Москвы.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что по покупке билетов на авиарейсы местные жители отдали наибольшее предпочтение столице России. На втором месте по популярности покупки билетов на самолет через отделения почты — город Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU писало, что курганцы стали активнее покупать билеты в отделениях Почты России. Выбор отделений почты как пункта приобретения билетов обусловлен удобством и доступностью ее отделений даже в удаленных уголках региона. Это позволяет жителям районов планировать свои поездки без необходимости дополнительных перемещений для приобретения билетов.