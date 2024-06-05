В Петербурге внесли изменения для создания туристического кластера

Для создания туристического кластера в Санкт-Петербурге уже внесены изменения в генплан города. Как отметил губернатор Александр Беглов в ходе ПМЭФ-2024, в настоящее время инвестор разрабатывает градостроительную документацию.

«После её (документации. — RT) экспертизы, согласования и утверждения можно будет приступить к строительству. Остальные детали раскроем после подписания», — цитирует РИА Новости Беглова.

Уточняется, что площадь территории кластера составит 160 га.

Ранее, как сообщал kp.ru, Беглов рассказал о новом экскурсионном маршруте «Путь Петра».