Воронежцев позвали в большое путешествие по 90-летней истории области

Масштабную выставку к юбилею региона подготовили сотрудники трех музеев: художественного, краеведческого и литературного, а также "Галереи советской эпохи" коллекционера Владимира Мальцева. В проекте "Агитпоезд: воронежский маршрут" историю края постарались показать в объеме: соположив факты и символы разных периодов, отчеты о крупных достижениях и личные вещи, пропагандистскую хронику и любительские кадры. Судьбы жителей области, хотя бы известных, в основную экспозицию не уложились, но под них отвели специальный раздел на антресолях под названием "А без меня народ неполный" (цитата из рассказа Андрея Платонова "Старый механик"). Чтобы посетители, как герой этого рассказа, не подмечали, что "народ там есть... а меня там нет", в конце осмотра для них приготовлен небольшой сюрприз.

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Воронежская область была образована 13 июня 1934 года. До того она была Центрально-Черноземной, а еще ранее - не областью, а губернией. Сначала огромной Азовской, затем более скромной Воронежской. В последние два столетия она то и дело уменьшалась в размерах. При советской власти отрезали курские, затем тамбовские и орловские земли, в середине 1950-х часть территории забрали при создании Белгородской и Липецкой областей. Тем не менее статус неформальной столицы Черноземья сохраняется за Воронежем и поныне.

За 90 лет не самый развитый регион превратился в важный центр экономики и культуры. Глубокий анализ прошлого и текущего положения в задачи устроителей не входил, акцент сделали на вдохновляющих моментах и зрительных впечатлениях (экспозиция размещена в Художественном музее имени И. Крамского). Поэтому центральным образом стал агитационный поезд.

- Такие составы ходили по области с 1930-х до начала 1970-х годов. Они доставляли в глубинку книги и фильмы, передвижные выставки, бригады артистов и музыкантов, лекторов и партийных работников. Автор визуальной концепции проекта, промышленный дизайнер Ирина Сатыгина обыграла тему поезда: на входе посетителей встречают вокзальные арки, в центре зала - импровизированный перрон с мини-сценой для оркестра, а для каждого из пяти периодов истории региона сделаны отсеки-вагоны в соответствующем стиле, - пояснила старший научный сотрудник Музея имени И. Крамского Анастасия Скрыпченкова.



Путешествие в прошлое начинается с эпохи первых пятилеток. Электрификация, индустриализация, механизация... Здесь можно рассмотреть портреты женщин-трактористок, полистать описание тогдашней воронежской экспозиции на ВДНХ. Регион хвалился успехами садоводческого колхоза в Острогожском районе (где и сегодня выращивают отменные яблоки), производством экзотических по нашим временам масел кориандра и аниса, разведением русских рысаков и битюгов, почти уничтоженных в Первую мировую и Гражданскую (золотой век коневодства, увы, позади). В тему - живописные полотна "Ликбез" и "Завтрак трактористов". У импровизированного вагонного столика можно пообводить буквы в прописях.

Центральным образом выставки стал агитационный поезд

В разделе, посвященном Великой Отечественной, трогает графика фронтовых художников Владимира Богаткина и Виталия Демидова, запечатлевших развалины города, и личные письма. Два треугольника от уроженца Воронежской области Арона-Лейяра Иоффе адресованы его жене Ревекке - судя по адресу, ей повезло эвакуироваться в Семипалатинск и избежать расправ над евреями в период оккупации. Письма Ильи Лаптева пришли его детям к Первомаю. Вероятно, автор был офицером, так как послания он аккуратно разрисовал цветными карандашами, которые могли использоваться для разметки карт или выпуска самодельных боевых листков.

Привлекает внимание фронтовой дневник Федора Корнеева, командира взвода 23-го отдельного понтонно-мостового батальона и участника боев за Воронеж в 1942-1943 годах. Вести личные записи запрещалось. Федор Яковлевич мастерил маленькие, с пол-ладони, книжечки с обложкой из карт и методично заполнял их с 21 июня 1941-го по 4 марта 1946-го. С содержанием дневника на выставке ознакомиться не удастся, зато можно взять на память копии агитационных материалов военного времени: очерки (в том числе Андрея Платонова), акты о зверствах оккупантов, страницы газет.

Внушительная часть выставки отдана презентации аграрного и промышленного развития области. Тут и рекордные для хрущевского времени надои в три тонны с коровы, и модели свеклопогрузчиков, экскаваторов и энергоблока Нововоронежской АЭС, и данные о вкладе механического завода и КБХА в освоение космоса. Представлена линейка ламповых телевизоров - от довольно большого "Воронеж-2" до портативной "Электроники 409-Д". "Благодаря энтузиастам радиозавода и "Электросигнала" в городе в 1958 году появилась телебашня, которая работает по сей день", - отмечает гид. Рядом на стенде перечислены свершения авиастроителей - на ВАСО построили первый советский аэробус Ил-86 и первый в мире сверхзвуковой лайнер Ту-144, сумели сохранить производство широкофюзеляжных самолетов в 1990-е и развивают его теперь. Эпоху индустриального развития и надежд отражает жизнерадостная картина Зиновия Попова - к концу года готовится ретроспектива его работ.

Всего экспонатов более 200, половину представил Областной краеведческий музей. Часть предметов и десятки фотокопий ранее не демонстрировались. На снимках - строительство и восстановление заводских цехов в довоенные годы, разбор завалов после снятия оккупации, демонстрации и субботники идиллического для многих периода застоя.

На осмотр стоит выделить побольше времени, чтобы спокойно изучить и материалы на мультимедийных стендах. Послушать пение воронежского народного хора и Марии Мордасовой. Сравнить фронтовые киножурналы, созданные немецкими и советскими операторами. Сегодня съемками высокотехнологичных боев "в прямом эфире" никого не удивить. Зато по-новому бередят, разбивая привычное восприятие, черно-белые пляшущие кадры из 1943 года, где вражеские зенитчики сбивают самолет, красноармейцы ведут пленных (те, замотанные чем попало, с любопытством смотрят в камеру), солдат жарит яичницу, а женщина сидит у печи на развалинах... с вязанием.

Интересны и небольшие фильмы, смонтированные из материалов киностудии завода "Электросигнал". Их названия не всегда точны - например, ролик про субботник у памятника Славы увлекательно рассказывает не только об уборке территории, но и о производстве телевизоров в Воронеже. Когда-то "Рекорды" или "ВЭЛСы" имелись почти в каждой семье, а у кого-то они работают на дачах до сих пор.

Литературный музей имени И. Никитина выделил для проекта редкие издания писателей-земляков, фотографии и личные вещи известных воронежцев - к примеру, бусы сказительницы Анны Барышниковой ("бабушки Куприянихи") и любимый сценический костюм народной артистки СССР Марии Мордасовой.

Второй этаж украшен портретами сотни выдающихся деятелей культуры, науки, образования и спорта, а также муралом на тему воронежской истории от Петра I до наших дней. Здесь потрудились мастера стрит-арта Bona Shine, TM1 и Евгений Shake. Им выделили 25 метров стены - в июле выставочный зал закроют на ремонт, можно и похулиганить...