С 27 июня «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Красноярском

"Аэрофлот" с 27 июня будет выполнять три прямых рейса в неделю по маршруту Екатеринбург - Красноярск - Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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"Аэрофлот" открывает продажу билетов на собственные регулярные прямые рейсы между Екатеринбургом и Красноярском на летний период. Полеты начнутся с 27 июня с частотой три раза в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы из Екатеринбурга в Красноярск будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. Обратные перелеты - по четвергам, субботам и понедельникам.