Что нужно для безопасного путешествия на машине, мнение специалиста

В частности, нужно проверить тормоза, подвеску, стеклоочистители и стеклоомыватели, состояние жидкостей, фар, кондиционера.

- Для различных нештатных ситуаций необходимо иметь запасное колесо, домкрат и ключ, насос, набор для самостоятельного ремонта шин, "баллончик", лампочки и комплекс предохранителей, набор ключей и хомутов, термостойкий скотч, буксировочный трос, провода для "прикуривания" аккумулятора, рабочие перчатки, знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечку, - напомнили госавтоинспекторы.



При этом за день до отъезда нельзя пить спиртное. В противном случае снизятся выносливость и внимание. Также важно делать перерывы в движении каждые 2-3 часа. Особенно, если ощущается недомогание или усталость.

- Обязательно выходите из автомобиля, чтобы сделать несколько физических упражнений и выпить крепкий чай или кофе, - объяснили правоохранители "Тульской службе новостей". - Если поездка длится более 6 часов, запланируйте остановку для сна в безопасном месте, либо смените водителя. Воздержитесь от езды ночью, поскольку в это время трудно оценить расстояние до соседней машины или перекрестка, отреагировать на чужой опасный маневр.



Дополнительно специалисты подчеркнули, что детей с 7 до 11 лет необходимо перевозить на специальном кресле. С 12 лет ребята могут сидеть впереди.