Эксперты не нашли проблем в морской воде на российском курорте

По его словам, мониторинг качества морской воды проводится с начала сезона купаний. С 15 мая специалисты взяли 661 образец для анализа на предмет физико-химических и микробиологических показателей.

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Пробы воды собираются в 23 различных точках: 13 из них расположены в Геленджикской бухте, а остальные десять — в таких курортных поселках, как Дивноморское, Архипо-Осиповка, Кабардинка, Бетта, Криница, Джанхот, Прасковеевка, Крученое и Марьина Роща.

Ранее улица в Краснодаре была признана одной из самых дорогих в России, а также стало известно, что 17 тысяч детей Краснодара отдохнут в пришкольных лагерях.