Матвиенко считает, что Алтай станет «туристической меккой»

Матвиенко заявила, что Турчак сможет сделать Республику Алтай "туристической Меккой"
Бывший первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сможет добиться всех поставленных президентом целей в Республике Алтай и сделает регион "туристической Меккой". Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай и подписал указ о назначении его врио главы региона.
"Республика Алтай - это особый, очень важный регион для Российской Федерации. И с точки зрения геополитической - это регион, который граничит с тремя зарубежными государствами: Китаем, Монголией, Казахстаном. <...> Это регион с перспективой развития туристической отрасли. Есть все возможности сделать Республику Алтай настоящей туристической Меккой, и с учетом опыта, который Андрей Анатольевич приобрел и в органах исполнительной власти, и законодательной власти, я уверена, что ему удастся решить все эти задачи, которые поставлены президентом", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что Турчак с первых дней специальной военной операции бывал в новых регионах, поддерживал бойцов, организовывал благотворительную помощь, он также вносил большой вклад в развитие законодательной деятельности.
"Андрей Анатольевич, нам, конечно, жалко вас отпускать, но такова жизнь. Нам приятно, что из нашей команды Совета Федерации люди растут, продвигаются, получают новые назначения. Это в том числе высокая оценка работы верхней палаты, палаты регионов. Я хочу от вашего имени, от себя, от всех коллег сердечно поблагодарить Андрея Анатольевича за его работу, пожелать ему больших успехов", - сказала Матвиенко.