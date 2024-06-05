Матвиенко считает, что Алтай станет «туристической меккой»

Бывший первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сможет добиться всех поставленных президентом целей в Республике Алтай и сделает регион "туристической Меккой". Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, открывая пленарное заседание.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай и подписал указ о назначении его врио главы региона.

"Республика Алтай - это особый, очень важный регион для Российской Федерации. И с точки зрения геополитической - это регион, который граничит с тремя зарубежными государствами: Китаем, Монголией, Казахстаном. <...> Это регион с перспективой развития туристической отрасли. Есть все возможности сделать Республику Алтай настоящей туристической Меккой, и с учетом опыта, который Андрей Анатольевич приобрел и в органах исполнительной власти, и законодательной власти, я уверена, что ему удастся решить все эти задачи, которые поставлены президентом", - сказала она.



Матвиенко подчеркнула, что Турчак с первых дней специальной военной операции бывал в новых регионах, поддерживал бойцов, организовывал благотворительную помощь, он также вносил большой вклад в развитие законодательной деятельности.