Эксперты спрогнозировали увеличение иностранного турпотока в Россию в 3 раза

Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что летом 2024 года число иностранных туристов вырастет в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Около половины иностранного турпотока обеспечит Китай.

Эксперты сообщили, что в период с января по март 2024 года Россию посетило почти 218,8 тысячи иностранных туристов, что в 3,2 раза превышает прошлогодние показатели. Рост туристического потока стимулируют несколько факторов. Так, в прошлом году Россия начала выдавать электронные визы гражданам 50 стран. Кроме того, для групповых туристов из Китая и Ирана действует безвизовый режим. Кроме того, вырос объем международной авиаперевозки.

Представители АТОР отметили, что китайские туристы выбирают экскурсионные туры, в которые входит посещение как минимум двух городов, например, Москвы и Санкт-Петербурга. Часто посещают россию и туристы из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии, передает газета «Петербургский дневник».

Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития туристической сферы. По его словам, это необходимо как для качественного отдыха россиян, так и для роста экономики страны, передает МИР 24.

Ранее эксперт по туризму Татьяна Сапронова перечислила страны для идеального отпуска без визы.