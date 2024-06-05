Utair запускает прямые рейсы между Сургутом и Грозным

Авиакомпания Utair с 8 июня начнет выполнять рейсы между Сургутом и Грозным. Перелеты будут осуществляться по субботам.

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«С 8 июня авиакомпания начнет выполнять полеты в столицу Чеченской Республики из Сургута. Рейсы запланированы по субботам», — сообщили в пресс-службе перевозчика.



Вылет из Сургута будет осуществляться в 09:05 (07:05 по московскому времени), из Грозного — в 12:35. Время в пути составит 4 часа 10 минут.

Как отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, программу полетов из Югры на Северный Кавказ расширили к сезону летних отпусков. «Чеченская Республика — интересное и активно развивающееся туристическое направление, поэтому, я уверен, рейсы в Грозный будут популярны у наших пассажиров», — сказал он.



Utair — четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний».