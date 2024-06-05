Половина российских автотуристов пожаловались на инфраструктуру

Во время совещания президента России с членами правительства руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что его организация провела опрос среди 1,5 тыс. российских автомобильных туристов. По его словам, половина респондентов считает, что инфраструктуру для автотуризма в России необходимо улучшить.

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Кузнецов назвал несколько проблем, с которыми сталкиваются автотуристы в России. На первое место он поставил содержание парковок. Также он отметил, что в России до сих пор существуют участки, на которых редко встречаются автозаправочные станции. Туристам не хватает «карманов», где можно было бы остановиться вдоль дороги и недолго отдохнуть — так считают 39% опрошенных. А 74% респондентов отметили сбои мобильной связи.

«У нас поступают обращения о некачественных участках дорог, значимых для автотуристов», — заявил Кузнецов. В частности речь идёт о трассах М-6 «Каспий» перед Тамбовом и «Барнаул−Павловск», ведущая к природным достопримечательностям — в соленые озёра на границе с Казахстаном, а также дорога «Ижевск−Сарапул».

Путин поручил развивать автотуризм на двух трассах

Накануне президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев назвал автопутешествия бюджетным и укрепляющим семью видом отдыха. По его словам, семья из трех человек может сэкономить более 30% бюджета, если поедет на отдых в автомобиле, чем если использовать самолеты или железную дорогу. Лобарев отметил, что автотуризм — стержень всей туристической отрасли. По его словам, 55 млн владельцев транспортных средств, которые являются потенциальными автомобильными туристами, желают, но не знают, куда и как поехать.

Самым популярным видом транспорта для путешествий по России признан автомобиль. Это следует из результатов опроса, проведённого Координационным центром правительства РФ. Удовлетворённость инфраструктурой для автотуризма при этом оказалась довольно низкой — 3,55 балла из 5 возможных.