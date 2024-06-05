Россия вошла в топ-5 стран по числу заявок на шенгенские визы

В 2023 году Россия вошла в пятерку стран-лидеров по количеству заявлений на получение шенгенских виз. По данным РБК, всего граждане страны подали 520 тысяч заявок, что значительно меньше показателей 2022 года. В тот год россияне подали 687 тысяч заявлений на "шенген".

Доля отказов в выдаче виз составила 10,6%, что немного больше, чем годом ранее (10,2%). Однако по сравнению с 2019 годом она выросла в 13 раз.

Чаще всего нашим гражданам отказывали в визе Мальта (доля отказов — 34,8%), Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и Германия (20,5%). Больше всего виз выдали в консульствах Италии (143 тысячи), Испании (116 тысяч) и Франции (111 тысяч). При этом доля отказов у Италии составила 6,4%, у Франции — 8,5%, а у Испании — 13,5%.

Напомним, с 29 мая Норвегия начала отказывать во въезде россиянам, прибывающим для туризма.