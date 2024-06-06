Где в Челябинске запрещено купаться: список пляжей

Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска в 2024 году.

Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска уведомить организаторов мест массового отдыха на водных объектах, расположенных в границах города Челябинска, о необходимости установки знаков безопасности, утвержденных постановлением Правительства Челябинской области от 19 сентября 2012 года «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области, – сказано в документе.

На популярном у горожан озере Смолино купаться запрещено сразу в семи местах. Под запрет попадает и пруд «Девичьи слезы» в этом же районе. В центре городе, на Шершневском водохранилище в список попадают 13 участков.

На реке Миасс также существуют запреты сразу на восьми точках. В Советском районе нельзя купаться на Новосинеглазовском озере, в Исаково и на пруду. Предупреждающие аншлаги разместят в скором времени. Спасатели напоминают и об опасности купания в карьерах.

Ранее они еще раз перечислили места, где это делать категорически запрещено. Жителей предупредили, что нарушение правил могут стоить не только 2000 рублей штрафа, но и жизни. Друзья погибшего 15-летнего подростка рассказали о его последних мгновениях жизни. 2 июня на карьере в парке Гагарина произошла трагедия.