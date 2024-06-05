Туристы стали чаще возвращаться в Петербург

В прошлом году Петербург посетили 9,4 миллиона туристов: постепенно возвращается к допандемийному уровню число иностранных гостей, но основная часть потока формируется за счет внутреннего туризма. Чтобы удовлетворить растущий спрос, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Северной столице появляются новые маршруты, развивается туристическая инфраструктура.

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Дворцы и храмы, музеи и парки, белые ночи и разводные мосты - эти признанные бренды Петербурга неизменно популярны. И у тех, кто обдумывает очередной отпуск, иногда может возникнуть мысль: "Ну, в Питере-то я все уже видел". Однако повторный визит на берега Невы может стать путешествием в еще неизведанное.

Во-первых, множество традиционных событий - от фестиваля ледоколов до Рождественской ярмарки - каждый год проходят по-новому. Во-вторых, реализуются новые проекты: так, в ближайшие несколько лет на берегу Финского залива появится всесезонный морской курорт "Горская". А круглогодичный маршрут "Санкт-Петербург. Новая география" уже сегодня заново формирует карту городских достопримечательностей: в дополнение к классике можно посетить общественное пространство "Севкабель Порт", музей современного искусства "Эрарта", исторический парк "Остров фортов" и Музей военно-морской славы. А еще есть остров Новая Голландия, Музей железнодорожного транспорта.

Стоит также принять во внимание, что Петербург является транспортным хабом для всего СЗФО и может стать удобной отправной точкой для масштабного путешествия. По статистике, около 35% гостей города на Неве совмещают посещение Петербурга с поездкой по городам и достопримечательностям Серебряного ожерелья России, совершают паломничество на Валаам и Соловки, к духовным святыням Ленинградской области.