Первый теплоход для круизов по Арктике готов к спуску на воду

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 5 июня спустят на воду первое арктическое пассажирское судно "Виктор Астафьев".

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Завод строит сразу два подобных теплохода, которые предназначены для перевозки 245 пассажиров на маршруте Красноярск - Дудинка - Красноярск протяженностью до 5000 км, сообщает пресс-служба ОСК. Головной теплоход был заложен в июле 2020 года, первый серийный (второй по счету) - 30 июля 2021 года, оба планируется запустить по Енисею в 2025 году.

Каждое такое судно оборудовано трапом для схода пассажиров на необорудованный берег и катером вместимостью 12 человек для доставки пассажиров при невозможности судна подойти к берегу и способно развивать скорость до 26 км/час. Экипаж - 41 человек.

На нижней палубе теплохода проекта А45-90.2 расположены каюты экипажа, камбузы пассажиров и экипажа и столовая экипажа. На главной палубе - четырехместные каюты для пассажиров и каюты экипажа, а также ресторан на 72 человека. На первой палубе - четырехместные каюты для пассажиров, на второй - двухместные каюты пассажиров повышенного комфорта и класса люкс. Площадь каждой каюты - 9 кв. метров, высота потолков - 2,2 метра. На третьей, "солнечной", палубе, будет открытое кафе-бар и место для прогулок.

Новые арктические теплоходы также могут эксплуатироваться в Гыданском проливе и Енисейском заливе южнее линии, соединяющей оконечности острова Шокальского, острова Сибирякова и острова Диксон. Работающие сегодня на маршруте Красноярск - Дудинка суда проекта 588 "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов" построены в Германии и находятся в эксплуатации с 1953-1958 гг. Ресурс их работы превышен на 20 лет и по техническому состоянию они не соответствуют требованиям безопасности.