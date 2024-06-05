Теплая вода и оборудованные пляжи: как избежать трагедии на воде

Заместитель главного врача скорой медицинской помощи Ксения Пиногорова рассказала, что поможет сохранить здоровье и предотвратить несчастные случаи при купании летом.

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Эксперт подчеркнула, что сейчас не стоит делать заплывы в открытых водоемах. Вода пока еще достаточно не прогрелась. Ее температура составляет 18-19 градусов, а воздух днем не остывает ниже 22 градусов. Такой контраст чреват переохлаждением, которое, в свою очередь, может привести к развитию воспалительных заболеваний дыхательной системы и уха.

Также важно отметить длительность пребывания в воде. При низких температурах нельзя находиться в ней дольше 5-6 минут, а при теплой или жаркой погоде - разрешается не более получаса.

Любое купание должно быть организовано исключительно в безопасных и оборудованных местах. Плавать можно только в огороженной буйками и другими знаками зоне. Конечно, под запрет попадает приближение к судам, лодкам и другим водным транспортным средствам.

Нырять разрешается в знакомых и проверенных местах. От рискованных действий лучше воздержаться.

Эксперт напомнила и о родительском контроле за детьми с берега. Маленькие пловцы часто устраивают игры в воде или в непосредственной близости от нее, за этим тоже важно следить. Еще лучше проговаривать с юными отдыхающими технику безопасности.

Кроме того, нужно позаботиться о здоровье на берегу: необходимо регулярно наносить солнцезащитные средства на кожу и SPF-кремы, сообщает ИА "Время Н".

А 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары.