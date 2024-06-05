В историческом парке Кисловодска появилась «гранитная» летопись курорта

"Гранитная" летопись Кисловодска появилась на ступеньках в историческом Комсомольском парке, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.
"Летопись Кисловодска" высекли на торцах каменных ступенек лестницы на территории парка им. Ленинского комсомола, называемый кисловодчанами "Комсомольский". 111 знаковых дат для истории города-курорта появились в центральной части парка в рамках работ по благоустройству", - сказал Моисеев.
По его словам, парк "Комсомольский" заложили в Кисловодске в 1953 году. Торжественное открытие городского парка культуры и отдыха состоялось к очередной годовщине со дня рождения В. И. Ленина - 21 апреля 1973 года. С того времени парк реконструируют впервые. Все работы планируется завершить в 2024 году.
"Теперь можно будет прогуляться и заодно стать знатоком истории нашего замечательного города-курорта. На центральных лестницах нашего Комсомольского парка уже закончили летопись, которая отражает самые важные события и даты города. Верхнюю ступень сделали с призывом "продолжение следует…" и оставили несколько ступеней без текста. Сделали специально для того, чтобы могли продолжить летописи личными достижениями кисловодчан на благо города, как это делали наши деды и прадеды", - рассказал глава Кисловодска.