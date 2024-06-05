В историческом парке Кисловодска появилась «гранитная» летопись курорта

"Гранитная" летопись Кисловодска появилась на ступеньках в историческом Комсомольском парке, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

© ТАСС

"Летопись Кисловодска" высекли на торцах каменных ступенек лестницы на территории парка им. Ленинского комсомола, называемый кисловодчанами "Комсомольский". 111 знаковых дат для истории города-курорта появились в центральной части парка в рамках работ по благоустройству", - сказал Моисеев.



По его словам, парк "Комсомольский" заложили в Кисловодске в 1953 году. Торжественное открытие городского парка культуры и отдыха состоялось к очередной годовщине со дня рождения В. И. Ленина - 21 апреля 1973 года. С того времени парк реконструируют впервые. Все работы планируется завершить в 2024 году.