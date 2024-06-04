Турпоток по России по итогам 2024 года может превысить 90 млн поездок

Внутренний туристический поток в России в 2024 году может превысить 90 млн поездок, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

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«В прошлом году жители и гости страны совершили 83 млн турпоездок — это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 90 млн поездок», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с правительством.



Ранее стало известно, что в Тверскую область поступит 1,5 млрд рублей на развитие туристических кластеров.