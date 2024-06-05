Курганская область будет развивать туристическую привлекательность озер

На всероссийском конкурсе «Россия — страна достижений» был представлен туристический проект «Энергия тысяч озер», который собираются реализовать в Курганской области.

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В его рамках планируется создать новую инфраструктуру, которая предоставит местным жителям новые рабочие места, привлечет в регион новых туристов. Авторы предлагают сконцентрироваться на продвижении естественных природных достопримечательностей, которые уже известны по всей России. В качестве примера приводится озера Медвежье и Горькое.

Власти региона рассчитывают привлечь новые инвестиции, которые будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также дальнейшее развитие туристической отрасли. Реализации проекта намечена на 2028 год.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали Китай одной из самых доступных стран для российских туристов.

31 мая отмечалось, что цены на организованные туры по России за год выросли на 40%.